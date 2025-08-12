Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delegado exonerado da polícia por desvio de armas em operação teria mandado matar informante

Esquema criminoso em ação da polícia em 2024 é alvo de investigação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:52

Delegado foi exonerado em março deste ano Crédito: Reprodução

O delegado Nilton Tormes, exonerado por suspeita de desvios de fuzis e duas execuções em uma operação em 2024, teria ordenado a morte de um informante que deu a localização de armas apreendidas no Caji, em Lauro de Freitas. De acordo com a TV Bahia, o delegado Adailton Adam, que investigou a morte de Joseval Santos Souza, ouviu do soldado Ernesto Nilton Nery Souza que Tormes teria dito ‘dê o destino’ no local da apreensão quando foi perguntado sobre o que fazer com a vítima.

A fala indicaria a morte de Joseval, que teve o corpo encontrado três dias após a ação, no dia 14 de julho, em Cajazeiras de Abrantes. Jeferson Sacramento Santos, enteado de Joseval que foi capturado com ele e ficou no carro enquanto o padrasto mostrava o local onde as armas estavam para os policiais, foi encontrado morto dois dias antes, no dia 12 de julho, em Águas Claras. Ainda no dia 11 de julho, quando houve a ação, uma pessoa chegou a entrar em contato com a família das vítimas pedindo R$ 30 mil para resgate.

Desvio de armas e mortes são investigados

Joseval foi morto após informar localização de armas por Reprodução
Jeferson é enteado de Joseval e foi morto após apreensão de armas por Reprodução
Soldado da PM Nilton Nery é investigado por Reprodução
Adailton Adam conectou mortes ao desvio de armas por Reprodução
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
1 de 5
Joseval foi morto após informar localização de armas por Reprodução

Nery, que é soldado da Polícia Militar e estava lotado na Liberdade na época do crime, confessou a execução das vítimas e a utilização de um cartão de crédito de Jeferson em uma banca de caldo de cana para o delegado Adailton Adam. A compra, inclusive, seria a pista-chave para que a morte dos dois fosse conectada à operação e ao desvio de parte das armas encontradas no Caji, como o CORREIO mostrou em reportagem.

Adam é titular da Delegacia Antissequestro e, por isso, investigava o desparecimento de Jeferson e Joseval após denúncia da família dos dois. Em depoimento sobre o caso, o soldado Nery confessou ainda que teria ficado com uma das armas encontradas na operação, sem fazer o registro dela. Ainda de acordo com Adam, Tormes e Roque de Jesus Dórea, capitão da Polícia Militar que também é investigado pelo desvio de armas, o procuraram pedindo que parasse com a investigação.

Nery, Dórea e Jorge Adisson Santos da Cruz, ex-PM que foi demitido da corporação em 2015, foram denunciados pelo crime de desvio de armas que antecedeu as mortes de Jeferson e Joseval. Os três foram alvo de denúncia do Ministério Público (MP) e a Corregedoria da Polícia Civil, que apontaram que, apesar de seis fuzis terem sido apresentados como resultado da operação, no local, havia ao menos 20 armas do tipo, sendo assim 14 delas desviadas pelos envolvidos.

A operação teve participação de uma equipe de Coordenação de Recursos Especiais (Core). Para chegar ao tonel onde estavam as armas, munições e drogas, os agentes passaram por uma área de mata mesmo com chuva durante a madrugada. Depois de encontrar as armas, os policiais as colocaram em um porta-malas da viatura do Core, mas nenhum deles soube informar quantas armas foram apreendidas. A reportagem não localizou a defesa do delegado Nilton Tormes até o momento. Espaço está aberto para posicionamento.

Leia mais

Imagem - Delegado Nilton Tormes é exonerado após investigação por sumiço de fuzis; entenda

Delegado Nilton Tormes é exonerado após investigação por sumiço de fuzis; entenda

Imagem - Delegado do Depom é afastado após sumiço de fuzis e mortes de informantes

Delegado do Depom é afastado após sumiço de fuzis e mortes de informantes

Mais recentes

Imagem - Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil