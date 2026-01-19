Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 01:00
A segunda-feira (19) pede mais paciência com os próprios processos e menos comparação com o ritmo dos outros. A sorte do dia aponta para a importância de respeitar limites, organizar pensamentos e não se cobrar além do necessário. Nem tudo precisa acontecer de uma vez.
Sorte do dia
Ao longo do dia, pequenas decisões podem fazer grande diferença, especialmente se forem tomadas com calma. Evite agir por impulso ou responder no calor do momento. A energia favorece conversas sinceras, ajustes de planos e escolhas mais conscientes.
No trabalho e na vida pessoal, o momento é ideal para colocar ordem no que estava confuso e seguir passo a passo, sem ansiedade. A sorte aparece quando você confia no seu caminho e não tenta apressar o que ainda está em construção.
Mensagem do dia
Avançar devagar também é avançar, confie no tempo das coisas e no seu próprio ritmo.