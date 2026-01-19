Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para orientar escolhas e emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 01:00

Sorte do Dia
Sorte do Dia Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (19) pede mais paciência com os próprios processos e menos comparação com o ritmo dos outros. A sorte do dia aponta para a importância de respeitar limites, organizar pensamentos e não se cobrar além do necessário. Nem tudo precisa acontecer de uma vez.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

Ao longo do dia, pequenas decisões podem fazer grande diferença, especialmente se forem tomadas com calma. Evite agir por impulso ou responder no calor do momento. A energia favorece conversas sinceras, ajustes de planos e escolhas mais conscientes.

No trabalho e na vida pessoal, o momento é ideal para colocar ordem no que estava confuso e seguir passo a passo, sem ansiedade. A sorte aparece quando você confia no seu caminho e não tenta apressar o que ainda está em construção.

Leia mais

Imagem - Carta do Julgamento domina o tarot desta segunda (19): dia de decisões e viradas internas

Carta do Julgamento domina o tarot desta segunda (19): dia de decisões e viradas internas

Imagem - Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Imagem - Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Mensagem do dia

Avançar devagar também é avançar, confie no tempo das coisas e no seu próprio ritmo.

Tags:

Sorte

Mais recentes

Imagem - Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta
Imagem - Carta do Julgamento domina o tarot desta segunda (19): dia de decisões e viradas internas

Carta do Julgamento domina o tarot desta segunda (19): dia de decisões e viradas internas
Imagem - Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração
01

Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força
04

BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força