SORTE DO DIA

Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para orientar escolhas e emoções

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 01:00

Sorte do Dia Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (19) pede mais paciência com os próprios processos e menos comparação com o ritmo dos outros. A sorte do dia aponta para a importância de respeitar limites, organizar pensamentos e não se cobrar além do necessário. Nem tudo precisa acontecer de uma vez.

Sorte do dia 1 de 5

Ao longo do dia, pequenas decisões podem fazer grande diferença, especialmente se forem tomadas com calma. Evite agir por impulso ou responder no calor do momento. A energia favorece conversas sinceras, ajustes de planos e escolhas mais conscientes.

No trabalho e na vida pessoal, o momento é ideal para colocar ordem no que estava confuso e seguir passo a passo, sem ansiedade. A sorte aparece quando você confia no seu caminho e não tenta apressar o que ainda está em construção.

Mensagem do dia