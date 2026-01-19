Acesse sua conta
Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Dia favorece decisões conscientes, limpeza emocional e fortalecimento interior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (19) chega com uma energia de reorganização espiritual e proteção. O recado do Anjo da Guarda aponta para encerramento de ciclos que já não fazem sentido e para escolhas mais firmes, feitas com calma e consciência. É um dia importante para alinhar razão e sentimento, sem agir por impulso.

A espiritualidade pede atenção aos sinais, silêncio interno e respeito ao próprio tempo. Pequenas atitudes hoje podem evitar desgastes maiores adiante.

Áries

O recado é de freio e lucidez. Nem toda batalha precisa ser comprada agora. O Anjo da Guarda pede que você observe mais antes de reagir. Uma decisão tomada com calma evita arrependimentos e protege sua energia.

Áries: vermelho paixão

Leão

O dia pede humildade emocional. O Anjo da Guarda alerta para não carregar tudo sozinho nem sustentar situações apenas por orgulho. Aceitar ajuda será sinal de força, não de fraqueza.

Leão: laranja intenso

Escorpião

Proteção intensa no campo espiritual. O Anjo indica que algo estava sendo drenado energeticamente e começa a se encerrar. Confie no afastamento de pessoas ou situações que vinham causando peso emocional.

Escorpião: preto profundo

Aquário

O recado fala sobre recomeço prático. Organizar rotina, pensamentos e prioridades será essencial. O Anjo da Guarda favorece decisões que tragam estabilidade e menos ansiedade para os próximos dias.

Aquário: azul turquesa

Mensagem do dia

O que sai hoje não volta, mas abre espaço para algo mais leve. Confie nos encerramentos e siga com fé, equilíbrio e clareza.

