ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Dia favorece decisões conscientes, limpeza emocional e fortalecimento interior

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (19) chega com uma energia de reorganização espiritual e proteção. O recado do Anjo da Guarda aponta para encerramento de ciclos que já não fazem sentido e para escolhas mais firmes, feitas com calma e consciência. É um dia importante para alinhar razão e sentimento, sem agir por impulso.

A espiritualidade pede atenção aos sinais, silêncio interno e respeito ao próprio tempo. Pequenas atitudes hoje podem evitar desgastes maiores adiante.

Áries

O recado é de freio e lucidez. Nem toda batalha precisa ser comprada agora. O Anjo da Guarda pede que você observe mais antes de reagir. Uma decisão tomada com calma evita arrependimentos e protege sua energia.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Leão

O dia pede humildade emocional. O Anjo da Guarda alerta para não carregar tudo sozinho nem sustentar situações apenas por orgulho. Aceitar ajuda será sinal de força, não de fraqueza.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Proteção intensa no campo espiritual. O Anjo indica que algo estava sendo drenado energeticamente e começa a se encerrar. Confie no afastamento de pessoas ou situações que vinham causando peso emocional.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Aquário

O recado fala sobre recomeço prático. Organizar rotina, pensamentos e prioridades será essencial. O Anjo da Guarda favorece decisões que tragam estabilidade e menos ansiedade para os próximos dias.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia

O que sai hoje não volta, mas abre espaço para algo mais leve. Confie nos encerramentos e siga com fé, equilíbrio e clareza.