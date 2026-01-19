Anjo da Guarda de segunda-feira (19) traz recado de recomeço e proteção espiritual para 3 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:30
A segunda-feira (19) chega com uma energia de reorganização espiritual e proteção. O recado do Anjo da Guarda aponta para encerramento de ciclos que já não fazem sentido e para escolhas mais firmes, feitas com calma e consciência. É um dia importante para alinhar razão e sentimento, sem agir por impulso.
A espiritualidade pede atenção aos sinais, silêncio interno e respeito ao próprio tempo. Pequenas atitudes hoje podem evitar desgastes maiores adiante.
Áries
O recado é de freio e lucidez. Nem toda batalha precisa ser comprada agora. O Anjo da Guarda pede que você observe mais antes de reagir. Uma decisão tomada com calma evita arrependimentos e protege sua energia.
Leão
O dia pede humildade emocional. O Anjo da Guarda alerta para não carregar tudo sozinho nem sustentar situações apenas por orgulho. Aceitar ajuda será sinal de força, não de fraqueza.
Escorpião
Proteção intensa no campo espiritual. O Anjo indica que algo estava sendo drenado energeticamente e começa a se encerrar. Confie no afastamento de pessoas ou situações que vinham causando peso emocional.
Aquário
O recado fala sobre recomeço prático. Organizar rotina, pensamentos e prioridades será essencial. O Anjo da Guarda favorece decisões que tragam estabilidade e menos ansiedade para os próximos dias.
Mensagem do dia
O que sai hoje não volta, mas abre espaço para algo mais leve. Confie nos encerramentos e siga com fé, equilíbrio e clareza.
