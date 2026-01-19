Acesse sua conta
Carta do Julgamento domina o tarot desta segunda (19): dia de decisões e viradas internas

Leitura aponta encerramento de ciclos, chamados importantes e necessidade de assumir verdades que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:40

Julgamento
Julgamento Crédito: Reprodução

A energia desta segunda-feira (19) é marcada por revelações e movimentos que pedem maturidade emocional. A carta do Julgamento surge como símbolo de despertar, mostrando que situações mal resolvidas tendem a vir à tona, não como castigo, mas como oportunidade de libertação. O tarot indica um dia em que escolhas feitas no passado cobram posicionamento no presente.

No campo emocional, o Julgamento aponta conversas necessárias e verdades que precisam ser ditas, inclusive para si mesma. Relações passam por um momento de avaliação profunda, com chance real de reconciliação ou encerramento definitivo, desde que haja honestidade. Fugir do diálogo tende apenas a prolongar desconfortos.

Na vida prática, a carta favorece decisões importantes ligadas a trabalho, estudos ou projetos pessoais. Pode ser o dia de aceitar uma proposta, mudar de rota ou reconhecer que algo já cumpriu seu papel. O Julgamento pede responsabilidade, clareza e coragem para assumir as consequências das próprias escolhas.

Espiritualmente, a mensagem é de despertar da consciência. Intuições ficam mais fortes e sinais se repetem ao longo do dia, funcionando como alertas do universo. O tarot aconselha ouvir a própria voz interior e não ignorar chamados que insistem em se manifestar.

Mensagem do dia

Aceitar o que precisa mudar é o primeiro passo para recomeçar de forma mais leve e verdadeira.

