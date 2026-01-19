Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00:45
A carta que rege esta segunda-feira é Os Caminhos. Ela traz uma energia direta, sem espaço para indecisão ou adiamento. O Baralho Cigano aponta um dia em que escolhas precisam ser feitas com consciência, pois o que for decidido agora tende a definir rumos mais longos.
No campo emocional, a carta indica encruzilhadas afetivas. Conversas, afastamentos ou aproximações deixam de ser provisórios e ganham peso definitivo. Relações que vinham sendo sustentadas por hábito podem ser revistas, enquanto sentimentos verdadeiros pedem posicionamento claro.
Baralho cigano
Na vida prática, Os Caminhos alertam para decisões ligadas a trabalho, dinheiro ou rotina. Adiar uma escolha pode significar perder oportunidades. O dia favorece quem assume responsabilidade pelos próprios passos e para de esperar sinais externos para agir.
Espiritualmente, a carta lembra que liberdade também exige maturidade. Nem todo caminho é fácil, mas permanecer parado pode ser mais desgastante do que escolher. A espiritualidade acompanha quem age com verdade e consciência, mesmo diante do medo.
Mensagem do dia
Não escolher também é uma escolha. Hoje, o Baralho Cigano pede clareza, coragem e compromisso com o próprio destino.