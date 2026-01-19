Se você tiver pena de todo mundo, vai falir: 3 signos recebem alerta vermelho e urgente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:00
Ser generoso é virtude, mas o céu deixa um aviso claro nos próximos dias: ajudar todo mundo, bancar erros alheios e assumir responsabilidades que não são suas pode levar ao desequilíbrio financeiro. A astrologia aponta um período de aprendizado duro, porém necessário, em que alguns signos percebem que empatia sem limite vira prejuízo.
O momento pede maturidade, discernimento e coragem para dizer não, inclusive para quem já se acostumou a receber ajuda constante.
Gêmeos
Gêmeos costuma colocar o coração na frente do bolso, e isso cobra um preço. O céu mostra gastos feitos por pena, culpa ou apego emocional. A lição é clara: cuidar dos outros não pode significar abandonar a própria segurança. Limites financeiros também são uma forma de amor.
Libra
Libra tenta agradar e manter a harmonia, mas acaba pagando contas que não são suas, cedendo demais ou evitando conversas difíceis sobre dinheiro. O período exige firmeza. Se continuar tentando salvar todo mundo, o prejuízo será seu.
Sagitário
Sagitário sente demais, ajuda demais e confia além da conta. O alerta é direto: boa intenção não sustenta orçamento. O céu pede mais razão nas decisões financeiras e menos promessas feitas no impulso emocional.
Mensagem final
Ter compaixão não significa se sacrificar. Quem não aprende a dizer não acaba bancando erros que não cometeu. Prosperidade começa quando você cuida de si antes de tentar salvar o mundo.
