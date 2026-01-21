LAZER

Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Local é famoso pelas águas calmas e por atrair famosos

Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:30

Prainha do MAM Crédito: Prainha do MAM/MAM

Localizada na Avenida Contorno, próximo à Bahia Marina, a praia do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) conquista baianos e turistas a cada verão. Conhecida como Prainha do MAM, o local é famoso pelas águas calmas e por atrair famosos como Humberto Carrão e Valentina Bandeira.

A praia é um point especialmente para jovens descolados. Dentro do Parque de Esculturas, ela tem uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos. O parque em questão foi o primeiro espaço cultural do país planejado especialmente a para mostra permanente de esculturas ao ar livre.

Embora esteja situada nas dependências do museu, a faixa de areia da Prainha do MAM é um terreno da Marinha, pertencente à União, cujo acesso é livre para todos. Mesmo assim, o acesso pode estar fechado por causa das frequentes obras no local. O local está sujeito a lotação, especialmente no verão, por ter uma pequena extensão de terra, a prainha também é sujeita a lotação.

