Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Millena Marques
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:30
Localizada na Avenida Contorno, próximo à Bahia Marina, a praia do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) conquista baianos e turistas a cada verão. Conhecida como Prainha do MAM, o local é famoso pelas águas calmas e por atrair famosos como Humberto Carrão e Valentina Bandeira.
A praia é um point especialmente para jovens descolados. Dentro do Parque de Esculturas, ela tem uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos. O parque em questão foi o primeiro espaço cultural do país planejado especialmente a para mostra permanente de esculturas ao ar livre.
Embora esteja situada nas dependências do museu, a faixa de areia da Prainha do MAM é um terreno da Marinha, pertencente à União, cujo acesso é livre para todos. Mesmo assim, o acesso pode estar fechado por causa das frequentes obras no local. O local está sujeito a lotação, especialmente no verão, por ter uma pequena extensão de terra, a prainha também é sujeita a lotação.
Praia do MAM
Para chegar à praia, basta fazer uma curta travessia de cinco minutos, saindo da Praia da Gamboa, no valor de R$ 10. A pé, a entrada para a prainha se dá por meio de um portão de ferro localizado ao lado da entrada do MAM. É preciso descer a escadinha e depois caminhar por uma linda passarela de madeira até a praia.