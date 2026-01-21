Acesse sua conta
Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Local é famoso pelas águas calmas e por atrair famosos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:30

Prainha do MAM
Prainha do MAM Crédito: Prainha do MAM/MAM

Localizada na Avenida Contorno, próximo à Bahia Marina, a praia do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) conquista baianos e turistas a cada verão. Conhecida como Prainha do MAM, o local é famoso pelas águas calmas e por atrair famosos como Humberto Carrão e Valentina Bandeira.

A praia é um point especialmente para jovens descolados. Dentro do Parque de Esculturas, ela tem uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos. O parque em questão foi o primeiro espaço cultural do país planejado especialmente a para mostra permanente de esculturas ao ar livre.

Embora esteja situada nas dependências do museu, a faixa de areia da Prainha do MAM é um terreno da Marinha, pertencente à União, cujo acesso é livre para todos. Mesmo assim, o acesso pode estar fechado por causa das frequentes obras no local. O local está sujeito a lotação, especialmente no verão, por ter uma pequena extensão de terra, a prainha também é sujeita a lotação.

Praia do MAM

Prainha do MAM por Fernanda Santana/CORREIO
Prainha do MAM por Prainha do MAM
Prainha do MAM por Prainha do MAM
Prainha do MAM por Amanda Oliveira/Salvador da Bahia
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) por Geraldo Moniz/MAM
1 de 5
Prainha do MAM por Fernanda Santana/CORREIO

Para chegar à praia, basta fazer uma curta travessia de cinco minutos, saindo da Praia da Gamboa, no valor de R$ 10. A pé, a entrada para a prainha se dá por meio de um portão de ferro localizado ao lado da entrada do MAM. É preciso descer a escadinha e depois caminhar por uma linda passarela de madeira até a praia.

