TRAGÉDIA

Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Outras quatro pessoas foram socorridas após colisão no km 790 da rodovia

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:01

Casal morreu após batida frontal Crédito: Reprodução

Um casal identificado como Leandro Cruz de Lima, de 43 anos, e Ana Paula da Silva Leite Lima, de 41, morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete, registrada na manhã de segunda-feira (19). O caso foi registrado na BR-101, em um trecho que passa pelo município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h40, no km 790 da rodovia. A principal hipótese é de que o condutor do carro tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com a caminhonete que trafegava no sentido contrário.

Casal morreu após batida frontal 1 de 4

Além do casal, outras quatro pessoas ficaram feridas na batida. Entre elas está o filho das vítimas, um adolescente de 14 anos, que sofreu apenas ferimentos leves, apesar da gravidade do impacto. As três pessoas que estavam na caminhonete também tiveram lesões consideradas leves e receberam atendimento médico.