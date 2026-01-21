Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:01
Um casal identificado como Leandro Cruz de Lima, de 43 anos, e Ana Paula da Silva Leite Lima, de 41, morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete, registrada na manhã de segunda-feira (19). O caso foi registrado na BR-101, em um trecho que passa pelo município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h40, no km 790 da rodovia. A principal hipótese é de que o condutor do carro tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com a caminhonete que trafegava no sentido contrário.
Casal morreu após batida frontal
Além do casal, outras quatro pessoas ficaram feridas na batida. Entre elas está o filho das vítimas, um adolescente de 14 anos, que sofreu apenas ferimentos leves, apesar da gravidade do impacto. As três pessoas que estavam na caminhonete também tiveram lesões consideradas leves e receberam atendimento médico.
Ainda segundo a PRF, a família havia saído de Porto Seguro e seguia viagem em direção a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), onde residia. As circunstâncias exatas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades rodoviárias.