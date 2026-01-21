CRIME

Homem é esfaqueado por mulher durante briga na rua em Salvador; veja registro

Polícia apura crime como lesão corporal

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:54

Homem é esfaqueado por mulher durante briga na rua em Salvador; veja registro Crédito: Reprodução

Um homem foi esfaqueado por uma mulher de 27 anos durante uma briga no meio de uma rua movimentada do bairro do Comércio, em Salvador, na terça-feira (20). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a suspeita atacando a vítima, que tenta se defender, mas cai no chão e é ferida.

Outras pessoas param para observar a situação, e motoristas passam pelo local, mas ninguém se envolve na confusão. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado formalmente.

Homem é esfaqueado por mulher durante briga na rua em Salvador 1 de 8