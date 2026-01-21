NOVIDADE

Correios atualiza CEPs de municípios da Bahia; confira

Novos códigos substituem os gerais, que eram utilizados para todos os logradouros de cada localidade

Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:53

Correios Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os Correios concluíram os projetos de codificação postal dos municípios de Barro Alto, Dário Meira, Ichu, Jandaíra, Lagoa Real e Várzea da Roça. Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com novo Código de Endereçamento Postal (CEP).

Além de facilitar a localização de endereços, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Os novos códigos substituem os gerais, que eram utilizados para todos os logradouros de cada localidade.

A população deve entrar em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios e também nas agências dos municípios. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.

CEP é cidadania