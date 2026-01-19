Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

O segredo para uma conexão estável e sem interrupções chatas na sua Smart TV

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:00

Saiba por que o cabo de rede supera o sinal sem fio em transmissões pesadas de 4K
Saiba por que o cabo de rede supera o sinal sem fio em transmissões pesadas de 4K Crédito: Freepik

Você já sentiu frustração ao ver a qualidade da imagem cair repentinamente durante uma série? Esse problema é muito comum porque o Wi-Fi, apesar de prático, nem sempre suporta a demanda de dados de uma Smart TV moderna.

Por trás da facilidade de conectar com apenas alguns cliques, existe um gargalo técnico invisível. É por esse motivo que a imagem da televisão pode travar mesmo quando você paga por uma mensalidade de internet de fibra óptica muito cara.

Internet nos óculos - o fim do celular?

Zuckerberg anunciou o Ray-Ban Stories, óculos inteligentes criados em parceria com a famosa marca Ray-Ban em 2021 por Meta Ray-Ban/Divulgação
Acessório é capaz de gravar Stories e postá-los nas redes sociais e integrar com o WhatsApp por Meta Ray-Ban/Divulgação
Dá para realizar chamadas, além de ouvir e enviar mensagens, com criptografia de ponta a ponta por Meta Ray-Ban/Divulgação
Apple também lançou o seus óculos | Apple Divulgação por Meta Ray-Ban/Divulgação
Produto custa a partir de US$ 299 no exterior, o equivalente a R$ 1.6 por Meta Ray-Ban/Divulgação
1 de 5
Zuckerberg anunciou o Ray-Ban Stories, óculos inteligentes criados em parceria com a famosa marca Ray-Ban em 2021 por Meta Ray-Ban/Divulgação

Barreiras que prejudicam o seu entretenimento

O sinal sem fio encontra diversos obstáculos pelo caminho que diminuem sua potência real de entrega. Paredes grossas e a distância do roteador são os principais vilões que impedem uma navegação fluida e estável no seu aparelho.

Somado a isso, o Wi-Fi precisa disputar espaço com diversos outros dispositivos conectados simultaneamente na residência.

Consequentemente, a variação na qualidade do vídeo se torna frequente, especialmente em conteúdos que exigem alta resolução de imagem.

O cabo de rede como melhor aliado

Enquanto o sinal wireless sofre interferências, o cabo de rede oferece uma transmissão de dados limpa e contínua. Essa conexão física assegura que a velocidade contratada chegue sem perdas até a sua televisão durante o uso.

Atualmente, usar cabos Cat5 ou Cat6 é mais do que suficiente para evitar tempos de carregamento demorados. Mesmo com promessas de tecnologias futuras, a rede cabeada permanece como a melhor escolha para quem busca estabilidade absoluta hoje.

Uma mudança simples no dia a dia

Com a popularização do streaming, o volume de dados consumido dentro das casas aumentou consideravelmente.

Veja quais são as TVs compatíveis

Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução
Samsung - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
Panasonic - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
LG - Modelos produzidos a partir de 2017 por Reprodução
TCL - Modelos produzidos a partir de 2014 por Reprodução
1 de 5
Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução

Séries em 4K, transmissões esportivas ao vivo e jogos online exigem uma conexão constante, algo que o Wi-Fi nem sempre consegue manter por longos períodos.

Pequenas quedas de sinal, quase imperceptíveis na navegação comum, tornam-se um grande problema nesse cenário.

Menos frustração, mais imersão

Ao optar por uma conexão física, o usuário reduz interrupções e melhora a experiência de uso da Smart TV.

A imagem se mantém estável, o áudio não sofre cortes e o carregamento deixa de ser um obstáculo.

Em um momento em que o entretenimento doméstico se tornou parte essencial da rotina, soluções simples podem fazer toda a diferença.

Tags:

Internet Tecnologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio

BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio
Imagem - BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo

BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo
Imagem - ‘Somos bem monogâmicos’, diz esposa de Alberto Cowboy sobre ‘cantada’ de Ana Paula Renault no BBB 26

‘Somos bem monogâmicos’, diz esposa de Alberto Cowboy sobre ‘cantada’ de Ana Paula Renault no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima