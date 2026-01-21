EMPREGO

Ibama abre vagas para Bahia e mais 18 estados com salários de R$ 5,6 mil

Processo seletivo é destinado a candidatos com nível superior, saiba áreas

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:23

Sede do Ibama Crédito: Divulgação/AGU

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou nesta quarta-feira (21) o edital do processo seletivo simplificado nº 03/2026 para contratação temporária de 20 Supervisores Estaduais de Manejo Integrado do Fogo, no âmbito do Prevfogo, programa federal de prevenção e combate aos incêndios florestais.

As oportunidades estão distribuídas por 19 unidades da federação, incluindo Salvador (BA) e capitais ou cidades no Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Os selecionados receberão remuneração de R$ 5.676,00 por mês, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, adicional de insalubridade e seguro de acidentes pessoais, quando aplicáveis.

Podem concorrer candidatos com nível superior completo em áreas como ciências agrárias, biologia, engenharia florestal, engenharia ambiental e comunicação (dependendo da vaga), além de experiência comprovada na temática de manejo do fogo.

As inscrições serão presenciais e gratuitas, no período entre 5 e 20 de fevereiro de 2026, com datas e horários específicos para cada localidade definidos no edital.

Os profissionais contratados atuarão no apoio às equipes do Prevfogo na elaboração, execução e monitoramento de ações de manejo integrado do fogo, além de atividades técnico-administrativas em articulação com as equipes locais.