Militar some após ser visto pela última vez em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:10
Um militar da Aeronáutica identificado como Wellington Monteiro Deponti, de 29 anos, está desaparecido em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, desde a tarde do último domingo (18). De acordo com informações iniciais, Wellington deu notícias à família e foi visto pela última vez ao sair da casa onde morava, no centro do município.
Imagens de câmeras de segurança, no entanto, mostram o militar em um estabelecimento comercial em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, por volta das 23h de domingo, vestindo camisa preta e saindo sozinho do local. Após o sumiço, familiares procuraram a polícia para registrar o desaparecimento.
Wellington Monteiro Deponti desapareceu no domingo
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, que apura as circunstâncias do desaparecimento e realiza diligências para localizar o militar. Parentes informaram à polícia que tentaram contato diversas vezes desde que estranharam a ausência de Wellington, mas não obtiveram resposta.
O militar, inclusive, não tem o costume de passar tanto tempo sem se comunicar com pessoas próximas. Além disso, é a primeira vez que ele deixou de comparecer ao trabalho na Aeronáutica. As investigações seguem em andamento, e qualquer informação que possa ajudar a localizar Wellington pode ser repassada às autoridades.