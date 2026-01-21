Acesse sua conta
Militar some após ser visto pela última vez em destino turístico da Bahia

Câmeras registraram Wellington em Arraial d’Ajuda horas após sair de casa

  Wendel de Novais

  Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:10

Wellington Monteiro Deponti desapareceu no domingo
Wellington Monteiro Deponti desapareceu no domingo Crédito: Reprodução

Um militar da Aeronáutica identificado como Wellington Monteiro Deponti, de 29 anos, está desaparecido em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, desde a tarde do último domingo (18). De acordo com informações iniciais, Wellington deu notícias à família e foi visto pela última vez ao sair da casa onde morava, no centro do município.

Imagens de câmeras de segurança, no entanto, mostram o militar em um estabelecimento comercial em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, por volta das 23h de domingo, vestindo camisa preta e saindo sozinho do local. Após o sumiço, familiares procuraram a polícia para registrar o desaparecimento.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, que apura as circunstâncias do desaparecimento e realiza diligências para localizar o militar. Parentes informaram à polícia que tentaram contato diversas vezes desde que estranharam a ausência de Wellington, mas não obtiveram resposta.

O militar, inclusive, não tem o costume de passar tanto tempo sem se comunicar com pessoas próximas. Além disso, é a primeira vez que ele deixou de comparecer ao trabalho na Aeronáutica. As investigações seguem em andamento, e qualquer informação que possa ajudar a localizar Wellington pode ser repassada às autoridades.

