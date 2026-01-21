Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem morre atropelada em estrada da Bahia ao tentar saquear caminhão tombado

Vítima foi atingida durante movimentação de pessoas na pista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:17

Caminhão tombou horas antes da jovem ser atropelada Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos, morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira (20), em um trecho da BR-116 que corta a zona rural do município de Santa Terezinha, no interior da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 7h30, no km 507 da rodovia. O acidente aconteceu horas depois de um caminhão carregado com pneus, medicamentos e outros produtos ter tombado no mesmo trecho.

Com o veículo acidentado às margens da pista, várias pessoas teriam ido até o local para saquear a carga. Durante essa movimentação na rodovia, Júlia acabou sendo atingida por um carro que trafegava pela via e morreu antes da chegada do socorro.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

O condutor do veículo não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das equipes de atendimento. A PRF foi acionada e realizou o controle do tráfego.

Por conta do atropelamento e também de um incêndio em uma carreta registrado nas proximidades, o trânsito chegou a operar em sistema de interdição parcial, com veículos passando pela faixa central e pelo acostamento, até que a situação fosse normalizada.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial de Santa Terezinha, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento e a dinâmica dos fatos seguem sendo apuradas.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
1 de 14
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

Leia mais

Imagem - Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Imagem - Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Imagem - Militar some após ser visto pela última vez em destino turístico da Bahia

Militar some após ser visto pela última vez em destino turístico da Bahia

Tags:

Acidente Caminhão Jovem Morta

Mais recentes

Imagem - Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia
Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
Imagem - Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
01

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs