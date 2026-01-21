Jovem morre atropelada em estrada da Bahia ao tentar saquear caminhão tombado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:17
Uma jovem identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos, morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira (20), em um trecho da BR-116 que corta a zona rural do município de Santa Terezinha, no interior da Bahia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 7h30, no km 507 da rodovia. O acidente aconteceu horas depois de um caminhão carregado com pneus, medicamentos e outros produtos ter tombado no mesmo trecho.
Com o veículo acidentado às margens da pista, várias pessoas teriam ido até o local para saquear a carga. Durante essa movimentação na rodovia, Júlia acabou sendo atingida por um carro que trafegava pela via e morreu antes da chegada do socorro.
Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia
O condutor do veículo não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das equipes de atendimento. A PRF foi acionada e realizou o controle do tráfego.
Por conta do atropelamento e também de um incêndio em uma carreta registrado nas proximidades, o trânsito chegou a operar em sistema de interdição parcial, com veículos passando pela faixa central e pelo acostamento, até que a situação fosse normalizada.
A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial de Santa Terezinha, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento e a dinâmica dos fatos seguem sendo apuradas.
PRF em ação