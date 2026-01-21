TRAGÉDIA

Jovem morre atropelada em estrada da Bahia ao tentar saquear caminhão tombado

Vítima foi atingida durante movimentação de pessoas na pista

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:17

Caminhão tombou horas antes da jovem ser atropelada Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos, de 21 anos, morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira (20), em um trecho da BR-116 que corta a zona rural do município de Santa Terezinha, no interior da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 7h30, no km 507 da rodovia. O acidente aconteceu horas depois de um caminhão carregado com pneus, medicamentos e outros produtos ter tombado no mesmo trecho.

Com o veículo acidentado às margens da pista, várias pessoas teriam ido até o local para saquear a carga. Durante essa movimentação na rodovia, Júlia acabou sendo atingida por um carro que trafegava pela via e morreu antes da chegada do socorro.

O condutor do veículo não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das equipes de atendimento. A PRF foi acionada e realizou o controle do tráfego.

Por conta do atropelamento e também de um incêndio em uma carreta registrado nas proximidades, o trânsito chegou a operar em sistema de interdição parcial, com veículos passando pela faixa central e pelo acostamento, até que a situação fosse normalizada.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial de Santa Terezinha, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento e a dinâmica dos fatos seguem sendo apuradas.