Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Crime ocorreu após capitão sair de festa particular, fora do horário de serviço

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:42

Segundo informações da polícia, o homem detido seria o responsável por pilotar a motocicleta usada para levar até o local o autor dos disparos. O preso foi identificado como Gabriel dos Santos, de 25 anos, morador da Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina.

A defesa de Gabriel, no entanto, nega envolvimento no crime. Em entrevista, o advogado Lucas Cavalcanti afirmou que o jovem atua como mototaxista e teria sido contratado apenas para realizar uma corrida, sem saber que o passageiro pretendia cometer o ataque.“Ele trabalha, nunca teve passagem pela polícia e não tem ligação com atividade criminosa. Foi chamado para uma corrida, e quem efetuou os disparos foi o passageiro”, disse.

Na segunda-feira (19), outro homem já havia sido preso após se apresentar espontaneamente à polícia. O segundo suspeito localizado após o crime foi Geovane de Oliveira da Silva, de 26 anos. De acordo com a Polícia Civil, a presença dele na cena do crime foi confirmada durante as diligências, e a motocicleta usada na ação estaria registrada em seu nome.

O primeiro suspeito, que morreu no momento do tiroteio, é Vitor Souza da Silva, de 23 anos. Assim como Gabriel, ele era morador do Nordeste de Amaralina e estava com um carregador de pistola municiado quando foi baleado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vitor já havia sido preso por tráfico de drogas e era investigado por ligação com uma facção criminosa envolvida também com comércio ilegal de armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Vitor havia deixado o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em agosto de 2024, quando passou a cumprir pena em regime aberto.

O capitão Salomão não estava em serviço quando foi atingido. Ele havia acabado de sair de uma festa particular na região da Contorno, por volta das 20h, quando houve a troca de tiros. Imagens gravadas por uma câmera instalada em um veículo que passava pelo local registraram o momento do confronto.