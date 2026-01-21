Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:42
Com mais uma prisão realizada nesta terça-feira (20), chegou a três o número de suspeitos localizados por participação na morte do capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos. A vítima foi baleada durante um tiroteio na Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, em Salvador, na noite da última quinta-feira (15).
Segundo informações da polícia, o homem detido seria o responsável por pilotar a motocicleta usada para levar até o local o autor dos disparos. O preso foi identificado como Gabriel dos Santos, de 25 anos, morador da Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina.
Suspeitos presos pelo crime; defesa nega participação
A defesa de Gabriel, no entanto, nega envolvimento no crime. Em entrevista, o advogado Lucas Cavalcanti afirmou que o jovem atua como mototaxista e teria sido contratado apenas para realizar uma corrida, sem saber que o passageiro pretendia cometer o ataque.“Ele trabalha, nunca teve passagem pela polícia e não tem ligação com atividade criminosa. Foi chamado para uma corrida, e quem efetuou os disparos foi o passageiro”, disse.
Na segunda-feira (19), outro homem já havia sido preso após se apresentar espontaneamente à polícia. O segundo suspeito localizado após o crime foi Geovane de Oliveira da Silva, de 26 anos. De acordo com a Polícia Civil, a presença dele na cena do crime foi confirmada durante as diligências, e a motocicleta usada na ação estaria registrada em seu nome.
Capitão da PM é morto a tiros em tentativa de assalto
O primeiro suspeito, que morreu no momento do tiroteio, é Vitor Souza da Silva, de 23 anos. Assim como Gabriel, ele era morador do Nordeste de Amaralina e estava com um carregador de pistola municiado quando foi baleado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vitor já havia sido preso por tráfico de drogas e era investigado por ligação com uma facção criminosa envolvida também com comércio ilegal de armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.
Vitor havia deixado o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em agosto de 2024, quando passou a cumprir pena em regime aberto.
Veja o momento em que aconteceu o tiroteio
O capitão Salomão não estava em serviço quando foi atingido. Ele havia acabado de sair de uma festa particular na região da Contorno, por volta das 20h, quando houve a troca de tiros. Imagens gravadas por uma câmera instalada em um veículo que passava pelo local registraram o momento do confronto.
A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido no caso.