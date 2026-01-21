Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quem são os suspeitos da morte do capitão da PM em tiroteio na Contorno

Crime ocorreu após capitão sair de festa particular, fora do horário de serviço

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:42

Suspeitos presos pelo crime; defesa nega participação
Suspeitos presos pelo crime; defesa nega participação Crédito: Reprodução

Com mais uma prisão realizada nesta terça-feira (20), chegou a três o número de suspeitos localizados por participação na morte do capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos. A vítima foi baleada durante um tiroteio na Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, em Salvador, na noite da última quinta-feira (15).

Segundo informações da polícia, o homem detido seria o responsável por pilotar a motocicleta usada para levar até o local o autor dos disparos. O preso foi identificado como Gabriel dos Santos, de 25 anos, morador da Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina.

Suspeitos presos pelo crime; defesa nega participação

Gabriel dos Santos por Reprodução
Geovane de Oliveira da Silva por Reprodução
Vitor Souza da Silva por Reprodução
Suspeitos presos pelo crime; defesa nega participação por Reprodução
1 de 4
Gabriel dos Santos por Reprodução

A defesa de Gabriel, no entanto, nega envolvimento no crime. Em entrevista, o advogado Lucas Cavalcanti afirmou que o jovem atua como mototaxista e teria sido contratado apenas para realizar uma corrida, sem saber que o passageiro pretendia cometer o ataque.“Ele trabalha, nunca teve passagem pela polícia e não tem ligação com atividade criminosa. Foi chamado para uma corrida, e quem efetuou os disparos foi o passageiro”, disse.

Na segunda-feira (19), outro homem já havia sido preso após se apresentar espontaneamente à polícia. O segundo suspeito localizado após o crime foi Geovane de Oliveira da Silva, de 26 anos. De acordo com a Polícia Civil, a presença dele na cena do crime foi confirmada durante as diligências, e a motocicleta usada na ação estaria registrada em seu nome.

Capitão da PM é morto a tiros em tentativa de assalto

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
1 de 5
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução

O primeiro suspeito, que morreu no momento do tiroteio, é Vitor Souza da Silva, de 23 anos. Assim como Gabriel, ele era morador do Nordeste de Amaralina e estava com um carregador de pistola municiado quando foi baleado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vitor já havia sido preso por tráfico de drogas e era investigado por ligação com uma facção criminosa envolvida também com comércio ilegal de armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Vitor havia deixado o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em agosto de 2024, quando passou a cumprir pena em regime aberto.

Veja o momento em que aconteceu o tiroteio

Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
1 de 7
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução

O capitão Salomão não estava em serviço quando foi atingido. Ele havia acabado de sair de uma festa particular na região da Contorno, por volta das 20h, quando houve a troca de tiros. Imagens gravadas por uma câmera instalada em um veículo que passava pelo local registraram o momento do confronto.

A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido no caso.

Leia mais

Imagem - Terceiro envolvido em morte de PM na Avenida Contorno é preso

Terceiro envolvido em morte de PM na Avenida Contorno é preso

Imagem - Suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso em Salvador

Suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso em Salvador

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Tags:

Morte Capitão da pm Suspeitos Avenida Contorno

Mais recentes

Imagem - Jovem morre atropelada em estrada da Bahia ao tentar saquear caminhão tombado

Jovem morre atropelada em estrada da Bahia ao tentar saquear caminhão tombado
Imagem - Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Casal morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia
Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
01

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs