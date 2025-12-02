CRIME

Três líderes do Comando Vermelho são presos em operação na Bahia

Investigação apura articulação de crimes e expansão da facção no município

Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:51

Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália Crédito: Reprodução

Uma operação voltada ao combate à atuação do Comando Vermelho em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, resultou na prisão de pelo menos três homens na manhã desta terça-feira (2). A ação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão autorizados pela Vara Criminal do município.

A investigação aponta que os alvos fazem parte da estrutura da facção e são responsáveis por organizar atividades criminosas na região, incluindo tráfico de drogas. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os suspeitos foram encontrados em endereços diferentes e materiais como celulares, entorpecentes e balança de precisão foram apreendidos para aprofundamento das apurações.

Outro investigado alvo da operação já havia sido levado à delegacia no último domingo (30), após ser flagrado dirigindo em alta velocidade e desrespeitando uma ordem de parada, o que configurou direção perigosa. Ao ter o nome consultado, os policiais confirmaram que havia um mandado em aberto contra ele, que foi imediatamente cumprido.

As prisões e apreensões foram realizadas por equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, como parte de uma estratégia que busca desarticular a atuação da facção no município.