Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana

Armas, drogas e câmeras estão entre itens apreendidos durante operação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:18

Itens apreendidos durante operação na Bahia Crédito: Divulgação

Uma casa utilizada por criminosos como uma espécie de 'bunker do tráfico' foi alvo de uma operação policial no bairro Santa Mônica II, em Feira de Santana, nesta quarta-feira (28). A residência funcionava como ponto estratégico de armazenamento de armas e drogas.

A operação teve início, segundo a Polícia Civil, quando policiais visualizaram dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles portava uma arma de fogo longa.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram. Em seguida, outros integrantes do grupo surgiram no local e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram.

Os suspeitos escaparam durante o confronto, e parte do grupo entrou em uma residência e fugiu pelos fundos do imóvel. Os policiais entraram na casa e constataram que o local era utilizado como ponto estratégico de armazenamento de drogas, funcionando como um 'bunker' do grupo criminoso. Nenhum suspeito foi localizado.

Foram apreendidos cerca de 20 quilos de cocaína, distribuídos em 20 tabletes, além de porções de maconha e crack, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, rádios comunicadores, câmeras de monitoramento, aparelhos celulares, roupas e equipamentos de uso tático. Também foram encontrados uma pistola, carregadores e munições.

O material foi apreendido e encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será submetido à perícia. As investigações seguem para identificar e responsabilizar os integrantes do grupo criminoso, bem como desarticular a estrutura utilizada para o tráfico de drogas.