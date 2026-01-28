Viatura capota durante perseguição e militar é resgatado de helicóptero na RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:03
Um acidente com uma viatura da Polícia Militar deixou três militares feridos nesta quarta-feira (28) na Estrada do Coco (BA-099), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um deles precisou ser resgatado de helicóptero.
De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo capotou durante uma perseguição policial que ocorria enquanto chovia na localidade. Equipes de resgate e atendimento médico realizaram o socorro aos policiais.
Aeronave pousou na pista para resgatar policial após acidente
Um policial foi socorrido pela aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), com fratura em um dos membros inferiores e ferimento na região da cabeça. Outros dois militares tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à uma unidade de saúde de ambulância.