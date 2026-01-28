ESTRADA DO COCO

Viatura capota durante perseguição e militar é resgatado de helicóptero na RMS

Três policiais ficaram feridos em acidente na BA-099

Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:03

Aeronave pousou na pista para resgatar policial ferido Crédito: Divulgação/PM

Um acidente com uma viatura da Polícia Militar deixou três militares feridos nesta quarta-feira (28) na Estrada do Coco (BA-099), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um deles precisou ser resgatado de helicóptero.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo capotou durante uma perseguição policial que ocorria enquanto chovia na localidade. Equipes de resgate e atendimento médico realizaram o socorro aos policiais.

