Viatura capota durante perseguição e militar é resgatado de helicóptero na RMS

Três policiais ficaram feridos em acidente na BA-099

  Maysa Polcri

  Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:03

Aeronave pousou na pista para resgatar policial ferido
Aeronave pousou na pista para resgatar policial ferido

Um acidente com uma viatura da Polícia Militar deixou três militares feridos nesta quarta-feira (28) na Estrada do Coco (BA-099), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um deles precisou ser resgatado de helicóptero. 

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo capotou durante uma perseguição policial que ocorria enquanto chovia na localidade. Equipes de resgate e atendimento médico realizaram o socorro aos policiais.

Um policial foi socorrido pela aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), com fratura em um dos membros inferiores e ferimento na região da cabeça. Outros dois militares tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à uma unidade de saúde de ambulância.

