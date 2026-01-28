STF

Dino mantém em liberdade PM baiano acusado de desviar armas para facção

Mauro Grunfeld foi preso ao menos três vezes durante operações policiais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:25

Mauro das Neves Grunfeld Crédito: Reprodução

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um recurso do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que pedia a prisão preventiva do capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Mauro Grunfeld. O militar já foi preso ao menos três vezes e é acusado de desviar armas para uma facção criminosa.

A decisão, proferida na segunda-feira (26), mantém o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia revogado a prisão preventiva de Mauro Grunfeld e determinado a aplicação de medidas cautelares alternativas. Foram elas: a entrega de passaporte e comparecimento periódico à Justiça.

Flávio Dino ponderou que o juiz de primeiro grau, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), não manteve a prisão preventiva do réu na sentença. A falta de especificação foi ponto o central considerado pelo Superior Tribunal de Justiça para revogar a custódia cautelar e reforçado pelo STF, na nova decisão.

O MP-BA, por outro lado, argumentou que a prisão preventiva era necessária diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do acusado. O pedido, no entanto, não foi atendido. Mauro Grunfeld foi preso em 11 de dezembro, durante um desdobramento da operação Zimmer.

Trecho da decisão que manteve PM em liberdade Crédito: Reprodução