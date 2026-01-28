Acesse sua conta
Cemitério clandestino usado por facção é descoberto em cidade da Bahia

Ao menos três ossadas foram identificadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:34

Cemitério clandestino foi localizado no sul da Bahia
Cemitério clandestino foi localizado no sul da Bahia Crédito: Divulgação

Uma área utilizada como cemitério clandestino foi localizada no município de Itabela, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (28). Ao menos três ossadas foram encontradas. A operação foi realizada no povoado de São João do Monte, conhecido como Montinho.

Os restos mortais foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fará procedimentos de identificação para devolução das ossadas às famílias. O local continuará sendo periciado para a identificação de outras possíveis vítimas. 

Cemitério clandestino localizado no sul da Bahia

Uma operação deflagrada em 20 de janeiro identificou a área de mata fechada que estaria sendo utilizada para a ocultação de cadáveres. Levantamentos preliminares indicavam a possibilidade de existência de cerca de dez corpos enterrados clandestinamente, possivelmente vítimas de execuções atribuídas ao chamado tribunal do crime, quando facções matam pessoas envolvidas com não com ilícitos. 

A ação foi conduzida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco Sul), em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), através das Polícias Civil e Militar.

