Sábado do Bolsa Família: mutirão convoca beneficiários para atualização das condicionalidades de saúde

Ação acontece no próximo sábado (13)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:18

Novo cartão Bolsa Família 2023
Novo cartão Bolsa Família 2023 Crédito: MDAS/Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove no dia 13 de dezembro o Sábado do Bolsa Família, uma ação especial voltada para atualização das condicionalidades de saúde referentes à 2ª vigência de 2025. A iniciativa foi elaborada para ampliar o alcance do atendimento e facilitar o acesso de famílias que têm dificuldade de comparecer às unidades em dias úteis.

Durante o atendimento, serão realizados a verificação do cartão de vacinação, a avaliação de peso, altura e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos, além do acompanhamento do início e da regularidade do pré-natal das gestantes, com atualização da Caderneta da Gestante. Também serão avaliadas as condições de saúde e o esquema vacinal de mulheres com idades entre 14 e 44 anos.

Para participar, é necessário apresentar o cartão do programa Bolsa Família, RG, CPF, Caderneta da Criança e Cartão da Gestante, quando aplicável. A relação completa dos postos participantes será divulgada no Instagram da Secretaria Municipal da Saúde (@smssalvador).

Em Salvador, aproximadamente 479 mil pessoas devem atualizar as condicionalidades de saúde no segundo semestre de 2025. Até então, cerca de 209 mil beneficiários já realizaram o procedimento, o que corresponde a uma cobertura de 43,6%.

