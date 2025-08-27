SUSTO

Cachorro é atacado por pitbull enquanto passeava com tutora em Patamares

Cão que foi atacado é da raça american bully e não reagiu às agressões

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:44

Cão sofreu diversos hematomas na região da costela Crédito: Arquivo pessoal

Uma tutora passou por momentos de sufoco após seu cachorro ser atacado por um pitbull na praça Maria Nurse Dourado, no bairro de Patamares, em Salvador, no último sábado (23).

A empresária Ilana Souza caminhava no local por volta das 21h40 com seu cão, da raça American Bully, quando foi surpreendida por um pitbull branco que avançou contra seu animal de estimação. Segundo a empresária, o pitbull estava sem coleira e focinheira. Ela também contou que o cão dela não reagiu ao ataque e ela mesmo impediu que ele causasse mais ferimentos.

Cão sofreu diversos hematomas na região da costela 1 de 6

“Não houve confusão. Meu cachorro não passou na frente desse pitbull, simplesmente ele estava solto e quando avistou o American [Bully], ele veio correndo e atacou, no intuito de matar, porque quando eles pegam é difícil de soltar”, disse.

Na sequência, o tutor do pitbull segurou seu animal e o retirou do local. Depois do incidente, ele se propôs a cobrir os gastos veterinários com o American Bully. O animal ficou com escoriações na costela, fez consultas e passa bem. A reportagem não conseguiu contato com o tutor do pitbull. Ele disse à mulher que seu cachorro nunca havia atacado antes.

Ilana contou que seu cachorro é extremamente dócil e lida bem com outros animais. “É uma raça tranquila, dócil, que não tem comportamento agressivo. Tanto é que ele nem reagiu a esse ataque”.