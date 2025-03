TRANSPORTE

Santa Cruz e Vale das Pedrinhas recebem dez novos ônibus com ar-condicionado

Próxima entrega será no Alto do Coqueirinho

Na última sexta-feira (21), seis unidades similares já haviam sido destinadas aos bairros de Massaranduba e Alto do Cabrito, atendendo às linhas 0205, 0208, 0214 e 1648. A próxima etapa ocorre nesta terça-feira (25), com a entrega de quatro ônibus no Alto do Coqueirinho, que reforçarão a linha 1017 (Alto do Coqueirinho/Km 17 x Metrô Pituaçu). >