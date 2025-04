SAÚDE

Dia D de vacinação acontece neste sábado em Salvador; veja locais e horários

Serão 118 pontos espalhados pela cidade, incluindo shoppings, supermercados e cinco equipes volantes

A vacinação é gratuita e tem como objetivo reforçar a proteção contra o vírus Influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis às complicações da doença. São eles: Crianças de seis meses a menores de 6 anos; povos indígenas a partir de seis meses; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores; idosos; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos); quilombolas.>