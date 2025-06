ENTENDA

Ministério Público do Trabalho vai investigar morte de funcionário em parque de Salvador

O segurança Pablo Para Assu Cardoso da Silva, de 27 anos, morreu no sábado (14)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:20

Segurança morreu atropelado enquanto trabalhava Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou, nesta segunda-feira (16), que instaurou inquérito para investigar a morte de um funcionário do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. O segurança Pablo Para Assu Cardoso da Silva, de 27 anos, morreu após ser atingido por uma retroescavadeira no último sábado (14). >

O inquérito vai apurar a garantia da segurança no ambiente de trabalho e as causas do acidente. Pablo Cardoso estava no local para garantir a segurança da obra, que envolvia a ampliação da infraestrutura urbana do parque. Equipes de resgate foram acionadas após o atropelamento, mas o segurança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.>

"O objetivo é identificar as responsabilidades pelo ocorrido e garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes", diz o Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava fazendo uma ronda, em uma motocicleta, quando foi atingido pela máquina. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da Boca do Rio.>

Em nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela execução da obra, lamentou o acidente. "A empresa Roble Serviços, responsável pela execução da obra e pela contratação dos trabalhadores que atuam no parque, foi acionada imediatamente após a ocorrência para que adote todas as providências cabíveis, tanto no âmbito legal quanto assistencial, prestando o devido suporte à família da vítima", diz trecho do comunicado.>