LITERATURA

Clube de Leitura Myriam Fraga será lançado na próxima segunda (28)

Projeto foi idealizado pelo Diretório Acadêmico de Letras da Ufba e tem o apoio da Fundação Casa de Jorge Amado e da Academia de Letras da Bahia

Na próxima segunda (28), às 14h, a Academia de Letras da Bahia (ALB) lançará oficialmente o Clube de Leitura Myriam Fraga, em uma celebração que unirá literatura, memória e afeto. O evento acontecerá na sede da instituição, no Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, e será aberto ao público. >

Idealizado por jovens do Diretório Acadêmico de Letras Florentina Souza (DALFS) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado e a ALB, o clube homenageia a poeta Myriam Fraga, imortal da Academia e uma das mais importantes vozes femininas da literatura brasileira. >

“O objetivo do projeto é estimular a leitura literária e promover encontros mensais voltados ao diálogo entre obras, leitores e autores, contribuindo para a formação de uma comunidade leitora viva, crítica e afetuosa”, afirma Murilo Pereira, presidente do Diretório.>

Angela Fraga, presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado, ressalta a importância do clube e a homenagem à sua mãe: “Ficamos felizes ao sermos informados pelos estudantes da Ufba sobre a homenagem à minha mãe e sobre a criação do clube de leitura, que despertará o interesse da nova geração em conhecer escritores que deixaram um legado importante à literatura baiana e brasileira. Myriam Fraga é parte desse time e merece esse reconhecimento”, diz Angela Fraga.>

Durante o lançamento, será realizada uma Aula Magna em homenagem à autora, além da apresentação da proposta do clube e das obras que integrarão os encontros ao longo do semestre. A programação conta também com falas institucionais das entidades envolvidas e de representantes do movimento estudantil.>