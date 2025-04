HISTÓRIA

Cruz da primeira missa celebrada no Brasil é recebida por fiéis no Pelourinho

Imagem seguirá para Santa Cruz Cabrália, onde a liturgia ocorreu há 525 anos

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de abril de 2025 às 22:13

Cruz chegou em Salvador nesta sexta (25) Crédito: Marina Silva/ CORREIO

26 de abril de 1500, domingo de Páscoa. Quatro dias após atracar na costa brasileira, a tripulação de Pedro Álvares Cabral celebrou a primeira missa na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. O pequeno crucifixo de ferro fundido que foi o centro das atenções naquela liturgia, celebrada pelo frade português Henrique de Coimbra, seguiu para Portugal e nunca mais retornou. Agora, 525 anos depois, a imagem voltou para o Brasil no último dia 14 e chegou em Salvador nesta sexta (25). >

Na capital baiana, o objeto passou pelo Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, onde foi celebrada uma missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão para a Basílica do Senhor do Bonfim. À noite, o crucifixo da primeira missa foi para o Pelourinho, onde foi recepcionado pelos integrantes da Ordem Terceira de São Francisco, que realizaram uma liturgia no Largo do Cruzeiro de São Francisco. >

“A primeira missa do Brasil foi celebrada por um franciscano [Frei Henrique de Coimbra]. A chegada da cruz nos dá uma alegria imensa e mostra que Deus está conosco. Que ela seja um sinal de esperança para todos nós que estamos aqui”, disse o guardião da Igreja da Ordem Terceira, frei Pedro Junior, ao iniciar a cerimônia religiosa ao ar livre. >

Entre os fiéis que aguardavam o objeto de cerca de 40 centímetros, e sem nenhum ornamento, no Centro Histórico estava a dona de casa Maria da Glória Santos, 67 anos. Ela foi com o irmão José Miguel Almeida, 60, e contou que foi surpreendida pela chegada do artefato religioso.>

“Nós iríamos para a Barra, mas decidimos vir para cá. Quando eu vi a cruz chegando, decidi acompanhar. Meu irmão me contou a história dela e eu fiquei arrepiada. Essa celebração me deixa muito emocionada. Eu vim pedir proteção para a nossa Bahia e que Jesus traga paz e amor para o coração de todos nós. Que seja sempre bem-vinda essa cruz tão abençoada”, disse.

>

Maria da Glória e José Miguel acompanharam a chegada da cruz no Pelourinho Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Saber que o crucifixo que esteve na primeira missa realizada no nosso país está aqui, na nossa terra, é um orgulho muito grande. Nós estávamos por aqui e quando ela chegou, fiquei curioso e parei para olhar. É muito bonito saber a história e ver que ela ainda está intacta depois de todos esses séculos”, completou José Miguel. >

Quem também estava na celebração foi a aposentada Edna Oliveira, 81 anos, que revelou estar ansiosa pela chegada da cruz. “Eu conversava com o pessoal da igreja e eles diziam que o crucifixo estava percorrendo os estados. Hoje de manhã, peguei meu celular e o pessoal me disse que ela chegaria hoje. É uma emoção muito grande ver essa cruz que celebrou a primeira missa do Brasil”, falou.>

Peregrinação>

Após a celebração da primeira missa no Brasil, a cruz retornou a Portugal, onde faz parte do acervo do Museu da Sé de Braga até hoje. Ela começou a peregrinar no último dia 12 de abril e chegou ao Brasil no dia 14. Antes de aterrissar em Salvador, ela passou por outras 13 cidades brasileiras.>

Após a celebração da primeira missa no Brasil, a cruz retornou a Portugal, onde passou a integrar o acervo permanente do Museu da Sé de Braga. O objeto começou a peregrinar no último dia 12 de abril e chegou ao Brasil no dia 14. Antes de aterrissar em Salvador, ela passou por outras 10 cidades brasileiras. A peregrinação pelo Brasil faz parte do evento Brasil com Fé - Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz, realizado pelo Movimento Brasil com Fé.>

Depois de passar pelo Centro Histórico de Salvador, a imagem seguiu para Porto Seguro, no extremo-sul baiano, onde chegará neste sábado (26). De lá, vai para Santa Cruz Cabrália, onde a primeira missa no Brasil foi celebrada. Neste domingo (27), o crucifixo retorna para Portugal, de volta ao museu.>