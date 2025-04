MEMÓRIA

Missas no Santuário Santa Dulce dos Pobres marcam 7º dia da morte do papa Francisco

Celebrações ocorrerão neste domingo (27); confira horários

Crédito: Divulgação/ Catholic Church (England and Wales)

O Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador, realizará, neste domingo (27), uma série de missas pelo sétimo dia de morte do papa Francisco. A programação inclui uma celebração às 8h30, presidida pelo reitor do Santuário, frei Ícaro Rocha.>