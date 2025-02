ALÔ ALÔ

Carlinhos Brown anuncia camarote no Carnaval de Salvador com shows, exposições e celebrações à Axé Music

O espaço, que teve sua primeira edição em 2024, receberá mil pessoas por dia

O Carnaval de Salvador ganha novamente um espaço de experiência premium em 2025: o Camarote Brown, comandado pelo Cacique Carlinhos Brown, no Barravento. Com um conceito exclusivo e repleto de novidades, o local promete unir entretenimento, cultura e muita música de qualidade. >

O espaço, que teve sua primeira edição em 2024, receberá mil pessoas por dia, apenas convidados e venda corporativa. Funcionando de sexta a terça-feira de Carnaval, sempre das 15h às 24h, o camarote será um verdadeiro ponto de encontro de personalidades e amantes da folia. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a estrutura contará com uma ampla varanda de aproximadamente 140 metros e abrigará a Casa GloboNews, com um estúdio para transmissões ao vivo.>

Diferente dos camarotes tradicionais, o de Brown aposta em um modelo sem abadá, permitindo que cada visitante mantenha sua identidade e escolha livremente seu estilo para curtir a festa. A produção executiva fica sob responsabilidade de Camila Rebouças e Helaine Schindler, enquanto a organização geral tem a participação de Lícia Fábio, da Join Entretenimento e da Candyall Music Entertainment, empresa do próprio Carlinhos Brown.>

Vinho de Benjamin Steinbruch faz sucesso no verão de Salvador>

Benjamin Steinbruc Crédito: Divulgação

Vocês já perceberam que tem um vinho bombando no verão de Salvador? Trata-se do Mataojo, que vem sendo servido nos principais eventos e nos melhores restaurantes e hotéis da cidade. O que quase ninguém sabe é que esse vinho pertence ao empresário Benjamin Steinbruch, dono da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Benjamin tem uma fazenda no Uruguai, batizada de La Poderosa. Lá, ele também produz os vinhos, que estão melhores a cada safra. A estância do empresário possui toda infraestrutura de um hotel de campo: quartos com decoração primorosa, sala de degustação e cozinha superequipada, além de uma patisserie de dar inveja a muitos restaurantes. O vinho já chegou a ser premiado no top 100 da revista Adega.>

Sempre elegante

Cristina Calumby era uma das mais elegantes na festa de Itamar Musse, domingo passado, no antiquário do empresário, no Rio Vermelho. Acompanhado do marido Carlos Calumby, a arquiteta vestia branco em homenagem à Iemanjá.>

Salvador -Madrid>

A partir de 21 de junho, a Air Europa amplia a operação de voos diretos entre Salvador e Madrid. Ao invés de 3 frequências semanais, passará a ser 4, com viagens às segundas, terças, sextas e sábados. Sempre a bordo do boeing 787 Dreamliner. >

Temporada baiana>

Vera Rechulski Santo Domingo esteve durante a semana em Salvador, onde visitou antiquários e conferiu a cena gastronômica da cidade. Na lista das mulheres mais ricas do país, ela é controladora de quase 11% do Grupo Santo Domingo. Por meio da holding, Vera detém participação acionária em grandes companhias do segmento de bebidas, como a Anheuser-Busch InBev. Rechulski é viúva de Julio Mario Santo Domingo Júnior, filho do empresário colombiano Julio Mario Santo Domingo, listado pela Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Ele também ficou conhecido como o “barão da cerveja”. Além disso, a filha de Vera, Tatiana Santo Domingo é casada com Andrea Casiraghi, filho da princesa Caroline de Mônaco. Simples assim.>

Camarote no circuito Barra-Ondina>

A promoter Marta Góes anunciou que vai fazer o seu camarote no Carnaval de Salvador 2025. Com exclusividade para o Alô Alô Bahia, a baiana revelou que o espaço será somente para convidados, no circuito Barra-Ondina. O camarote contará com cenografia assinada por Pedrinho Caldas e projeto arquitetônico e designer de Augusto Sena e Paulo Victor. A decoração terá inspiração na natureza. "Por mais experiência que a gente tenha, cada nova experiência é única. Estou com frio na barriga, coração na mão e com a alegria que sempre me", disse Góes.>

Salvador ganha Pub intimista no Tira-Chapéu>

Pub 1549 Crédito: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia.

O Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, ganhou, nesta quarta-feira, o Pub 1549, um charmoso bar com clube do Uísque Blue Label, carta de drinques assinada pelo bartender Piero Luid e cardápio especial criado pelo chef Luciano Rafael. O espaço, com capacidade para 30 pessoas sentadas, foi projetado pelo arquiteto Danilo Cajaíba e chega para diversificar ainda mais o mix do centro gastronômico instalado no prédio histórico que acabou de ser devolvido à cidade de Salvador após passar por uma minuciosa restauração. O Pub 1549 é uma iniciativa do próprio Palacete Tira-Chapéu em parceria com o empresário do agronegócio José Antônio Martins Monteiro, proprietário da indústria de charutos JAMM Cigar.>

Data de estreia>