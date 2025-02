FESTA

Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo: confira programação completa

Organização divulgou sequência de desfiles dos blocos tradicionais do bairro

Esther Morais

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 12:04

Pré-carnaval do Santo Antônio Além do Carmo divulga programação oficial Crédito: Wendell Wagner/Divulgação

Tradicional, o pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo teve a programação oficial dos desfiles dos blocos tradicionais do bairro divulgada. A festa acontece entre os dias 20 e 28 de fevereiro e contará com a participação de 15 blocos (veja a ordem completa abaixo). >

Durante todos os dias da folia o comércio local estará aberto e funcionando plenamente, segundo a Associação de Blocos do Santo Antônio Além do Carmo (Absanto). >

Desde a década de 1960 o bairro tem sido berço de grandes blocos como “Os Internacionais” e “Corujas”, que hoje brilham no circuito Barra-Ondina. Nos anos 2000, o Bloco Noviças marcou o início de uma nova fase, cruzando os bairros de Macaúbas, Barbalho e Santo Antônio rumo ao Pelourinho.>

Em 2025, o pré-Carnaval do bairro começa na quinta-feira (20), às 20h, com o tradicional Urso da Meia Noite, e se estende até a sexta-feira (28), quando o Bloco Rodante encerra a festa. Durante toda a programação, blocos de diferentes estilos e tamanhos percorrerão as ruas históricas do Santo Antônio.>

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 20 de fevereiro>

· Bloco Urso da Meia Noite - Início: 20h no Oliveiras | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Sexta-feira, 21 de fevereiro>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

· Bloco Ki Beleza! - Início: 18h na Ladeira do Boqueirão | Término: 23h no Colégio Divino Mestre>

· Bloco 15 Mistérios - Concentração: 20h na Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho) | Término: 23h no mesmo local>

Sábado, 22 de fevereiro>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

· Bloco de Hoje a Oito - Início: 10h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo | Término: 18h no mesmo local>

Domingo, 23 de fevereiro>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

· Bloco Baba de Saia dos Klhordas - Início: 13h na Cruz do Pascoal | Término: 14h30 no mesmo local>

· Bloco Pão na Chapa - Início: 16h na Cruz do Pascoal | Término: 20h30 no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· Bloco Luzes da Ribalta - Início: 20h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo | Término: 23h no mesmo local>

Quarta-feira, 26 de fevereiro>

· Bloco Gravata Doida - Início: 18h na Cruz do Pascoal | Término: 22h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· Bloco Não Largo do Santo Antônio - Início: 18h na Travessa dos Perdões | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Quinta-feira, 27 de fevereiro>

· Bloco Noviças - Início: 20h30 no Largo do Quintandinha | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· Bloco Rolinha Preguiçosa - Início: 20h30 no Bar Daqui do Alto | Término: 22h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Sexta-feira, 28 de fevereiro>

· MSC - Movimento Sem Corda - Início: 18h na Rua Direita do Santo Antônio | Término: 19h no mesmo local>

· Bloco Rivo-Trio - Início: 20h no Largo da Quitandinha | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>