SALÁRIOS NA TV

Saiba quanto ganham os jornalistas da GloboNews

Valores variam entre R$ 5 mil e R$ 100 mil, dependendo da experiência e do cargo.

Os salários dos jornalistas da GloboNews variam conforme a experiência e a função desempenhada no canal de notícias. Enquanto repórteres iniciantes recebem valores mais modestos, nomes de destaque podem ultrapassar a casa dos R$ 100 mil. As especulações sobre os valores surgiram após a jornalista Cecília Flesch revelar o valor que recebia quando trabalhava na emissora . >

De acordo com informações do Entretê, do portal Terra, repórteres em início de carreira ganham, em média, R$ 5 mil, valor acima da média salarial brasileira, mas insuficiente para cobrir custos de vida em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Já profissionais com mais tempo de casa ou comentaristas menos conhecidos recebem entre R$ 8 mil e R$ 10 mil.>