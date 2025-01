SAÚDE DELICADA

Faustão é internado em hospital em São Paulo; saiba motivo

Apresentador passou por um transplante de coração e de rim nos últimos dois anos

O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, está internado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com Luciana Cardoso, esposa de Faustão, ele deu entrada na unidade desde dezembro do ano passado para tratar um quadro de infecção. A privacidade do apresentador foi escolhida no primeiro momento.