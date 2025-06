CPI DAS BETS

E agora? Indiciamento de Virgínia e Deolane será analisado pelo MP e pode virar processo

CPI das Bets pede indiciamento de Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra por estelionato e lavagem de dinheiro

O relatório final da CPI das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets, protocolado nesta terça-feira (10) no Senado, causou alvoroço no mercado digital ao recomendar o indiciamento de 16 pessoas, entre elas influenciadoras como Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra . O documento, assinado pela relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS), será encaminhado ao Ministério Público e outros órgãos de controle, que avaliarão se há elementos suficientes para abertura de ações judiciais. >

Segundo o parecer, Virgínia Fonseca foi citada por possíveis práticas de publicidade enganosa e estelionato, crimes relacionados à divulgação de casas de apostas nas redes sociais. Embora o relatório não represente uma condenação, a menção oficial no Congresso levanta sérias dúvidas sobre a conduta publicitária da influenciadora.>

Já para Deolane Bezerra, a situação é ainda mais delicada. A senadora Soraya afirmou que a advogada e ex-participante de reality shows teria envolvimento direto com atividades ilegais. Deolane foi apontada por envolvimento em contravenção penal, jogo de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato.>

A aprovação do relatório pela CPI representa um marco no controle de conteúdos publicitários no meio digital. Agora, caberá ao Ministério Público decidir se aceita a recomendação e transforma os citados em réus. O Senado deve votar o texto final ainda nesta semana. >