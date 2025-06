NOVA FASE

Preta Gil inicia tratamento inovador contra o câncer nos EUA nesta terça (10)

Cantora foi aprovada para participar de protocolo experimental e celebra o apoio dos fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:53

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil deu início, nesta terça-feira (10), a uma nova etapa no combate ao câncer, agora com um tratamento inovador nos Estados Unidos. A artista, que está fora do Brasil há quase um mês, foi aprovada para integrar um grupo seleto de pacientes que participam de um protocolo terapêutico ainda em fase experimental. >

Nas redes sociais, Preta compartilhou com os seguidores a importância desse novo momento e agradeceu o apoio constante que tem recebido. “Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, escreveu.>

