DNA DE ARTISTA

Liz Improta viraliza ao recriar cena de Avenida Brasil: ‘Minha atriz incrível’

Filha dos artistas interpreta Carminha em vídeo divertido nas redes sociais e conquista elogios dos seguidores e do pai

Liz Improta , filha dos artistas Leo Santana e Lore Improta , encantou a internet no último domingo (6) ao protagonizar uma recriação divertida de uma das cenas mais icônicas da novela Avenida Brasil. O vídeo, publicado nas redes sociais do casal, viralizou rapidamente e rendeu uma enxurrada de elogios à pequena. >

Entre os comentários, quem não escondeu o orgulho foi o pai coruja. “Ahhh minha atriz incrível môDeusinnnn do céu”, escreveu Leo Santana, demonstrando empolgação com o talento precoce da filha.>

Essa não é a primeira vez que Liz chama atenção nas redes com seu carisma e veia artística. Durante as férias em família após o Carnaval, ela já havia divertido os seguidores ao estrelar um clipe musical com uma canção da trilha sonora do filme Lilo & Stitch.>