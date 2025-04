FORURA

Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana encanta ao dançar Michael Jackson

A pequena de 3 anos mostrou que tem ritmo no sangue e impressionou ao seguir os passos da professora

A pequena Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana , mais uma vez conquistou a web com sua fofura e desenvoltura. Em um vídeo compartilhado pela mãe, a menina de apenas 3 anos apareceu liderando uma fila de crianças e dançando com empolgação o clássico "Billie Jean", de Michael Jackson.>

No registro, Liz não esconde a animação ao ouvir os primeiros acordes da música. Com muito gingado, ela balança os quadris, mexe os braços e pula de alegria, mostrando que herdou o talento dos pais. Atenta às instruções da professora, a pequena ainda cumpre os comandos com disciplina, seguindo direitinho os passos do exercício.>

Além do talento para a dança, Liz também demonstrou determinação ao resistir a uma tentação imposta pela mãe. Em outro momento do vídeo, Lore pede que a filha não toque na comida até que ela volte do banheiro. No início, a menina hesita, mas logo concorda com a proposta e permanece quietinha, sem olhar para o prato. Quando Lore retorna, Liz leva um susto, mas mantém a promessa.>