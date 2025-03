APAIXONADOS

Lore Improta realiza sonho em viagem romântica com Léo Santana; veja

Casal curte uns dias de férias na Turquia

Lore Improta ficou encantada ao realizar um sonho: andar de balão na Capadócia. A dançarina divulgou imagens do momento romântico vivido ao lado do marido, o cantor Léo Santana. Os dois estão de férias na Turquia, após curtirem uns dias em um resort com a pequena Liz, de 3 anos.>