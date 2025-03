'FRACASSADO'

Theo Becker rebate crítica sobre carreira: 'Fiz patrimônio com quatro novelas'

Ator respondeu a seguidor que o chamou de “fracassado” e destacou conquistas financeiras na TV

O ator Theo Becker, 48, usou as redes sociais para rebater um comentário de um internauta que o questionou sobre sua ausência das novelas desde 2008. Em uma interação no Instagram, um seguidor insinuou que ele seria um “ator fracassado”. Becker não deixou a provocação passar e respondeu com ironia, destacando sua trajetória na televisão. >