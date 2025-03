JUSTIÇA

Carlinhos Brown fecha acordo milionário em processo trabalhista

Cantor e familiares foram acionados na Justiça por ex-funcionário que cobrava mais de R$ 1 milhão em indenizações

O cantor Carlinhos Brown e seus familiares chegaram a um acordo na Justiça com um ex-funcionário que movia um processo milionário contra eles. O técnico de som Benito Sales Martinez, que trabalhou na equipe do artista por quase nove anos, alegou não ter tido seu vínculo formalizado e exigia mais de R$ 1 milhão em indenizações trabalhistas e danos morais. A informação é do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. >