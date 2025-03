BBB 25

Renata cobra desculpas de Vinícius após ser chamada de ‘pomba suja’

Bailarina critica termo usado no Sincerão e questiona falta de retratação do brother

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2025 às 09:05

Vinicius e Renata Crédito: Reprodução/TV Globo

A tensão segue alta no Big Brother Brasil 25 após a última dinâmica do Sincerão. Na madrugada desta terça-feira (25), Renata voltou a expressar sua insatisfação com Vinícius, que a chamou de “pomba suja” durante o jogo da discórdia da semana passada. >

No Apê do Líder, a bailarina desabafou sobre o comentário e explicou o motivo do incômodo. “Não gosto que eles baixam o nível e depois falam que não é isso. Na minha terra, pomba é a genitália masculina”, afirmou. Além disso, cobrou uma retratação do participante: “Não escutei um pedido de desculpas”.>

Renata também criticou a escolha das palavras de Vinícius ao se referir a ela e Eva. “Foi o que eu disse: ‘A pessoa tão inteligente desse jeito, com tanto vocabulário, escolheu um adjetivo desses pra falar com duas mulheres? Me poupe’. E ainda senti que Aline ficou defendendo: ‘Ah, porque você é nordestina e deveria saber’.”>