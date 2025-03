‘TITANIC BRASILEIRO’

Atriz da Globo previu própria morte no naufrágio do Bateau Mouche

Yara Amaral, vítima do acidente no Réveillon de 1988, relatou sonho premonitório um mês antes da tragédia

A atriz estava no barco ao lado da mãe, Elisa Gomes, e do casal Dirce e Silvio Grotkowski, donos da empresa de cosméticos Payot. Apenas Dirce e Silvio sobreviveram. Seus filhos, João Mário e Bernardo, então com 13 e 15 anos, escaparam do desastre porque decidiram trocar o passeio por uma festa com amigos.>