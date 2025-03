FÉRIAS NA TURQUIA

Lore Improta e Léo Santana aproveitam férias em palácio luxuoso com diárias de até R$ 30 mil

Casal se hospeda em hotel cinco estrelas que já foi residência de sultões, com diárias que podem chegar a R$ 30 mil

Heider Sacramento

Publicado em 28 de março de 2025 às 12:24

Lore Improta e Léo Santana escolheram um destino digno da realeza Crédito: Reprodução

Curtindo dias de descanso na Turquia, Lore Improta e Léo Santana escolheram um destino digno da realeza. O casal está hospedado no Çırağan Palace Kempinski, um dos hotéis mais luxuosos da Europa, situado dentro de um palácio que foi residência de sultões do Império Otomano. Com arquitetura imponente e vista privilegiada para o Estreito de Bósforo, as diárias no local podem chegar a R$ 30 mil. >

Encantada com a experiência, Lore compartilhou registros do palácio-hotel em suas redes sociais. O local, que já recebeu personalidades como Napoleão Bonaparte e Bono Vox, oferece uma estrutura sofisticada, com suítes amplas e serviços exclusivos. >

Lore compartilhou detalhes da hospedagem nos storys Crédito: Reprodução/Instagram

Além do luxo das acomodações, o hotel proporciona uma experiência completa de bem-estar e lazer. Os hóspedes têm à disposição um spa com Hammam — tradicional banho turco —, além de massagens inspiradas em técnicas tailandesas, shiatsu e balinesa. O espaço também conta com piscina aquecida de borda infinita, sauna, banheira de hidromassagem e uma academia 24 horas, onde Léo e Lore mantêm a rotina de treinos mesmo durante a viagem.>