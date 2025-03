MÚSICA

Da Bahia para o topo: como FP do Trem Bala se tornou um dos artistas mais versáteis do funk

DJ, cantor e produtor, o baiano mistura funk 150 BPM, pagodão e trap, conquistando o Brasil com sua sonoridade única

Heider Sacramento

Publicado em 28 de março de 2025 às 11:17

FP do Trem Bala Crédito: Divulgação

Natural de Ilhéus, na Bahia, FP do Trem Bala é um dos nomes que vêm redefinindo o cenário do funk brasileiro. Aos 28 anos, o cantor, DJ e produtor se destaca pela versatilidade musical, transitando entre o funk 150 BPM, o pagodão baiano, o trap e o pop. Seu talento e inovação o levaram a conquistar os bailes cariocas e as plataformas digitais, acumulando milhões de streams. >

A colaboração entre FP do Trem Bala e O Kannalha no hit Me Bota, lançada em outubro de 2022, é um marco dessa fusão de ritmos. A faixa une a energia acelerada do funk 150 BPM com a batida característica do pagodão baiano, criando um som potente e autêntico. “Trabalhar com O Kannalha foi uma conexão natural, porque a gente vem da mesma energia, da mesma raiz”, explica FP. “Essa parceria é mais que música, é representatividade. A gente tá mostrando pro Brasil a potência do som da Bahia e do funk 150 BPM.”>

A trajetória de FP do Trem Bala é marcada por desafios e conquistas. Criado na periferia, ele começou a carreira como DJ e produtor, experimentando batidas e remixando músicas até encontrar sua identidade musical. Sua ascensão no cenário nacional reflete a força do funk e do pagodão como expressões culturais periféricas.>