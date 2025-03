CHIQUE, CHIQUÍSSIMA

Cíntia Chagas dará aula exclusiva sobre elegância e sofisticação em Salvador; confira os detalhes

Especialista em etiqueta e comunicação oferecerá experiência imersiva para aprimorar postura, oratória e refinamento pessoal

Com um estilo didático e bem-humorado, Cíntia se destaca por descomplicar as regras da etiqueta contemporânea, tornando-as acessíveis e aplicáveis ao dia a dia. “Saber se portar bem não é sobre ostentação, e sim sobre respeito e inteligência social”, explica a especialista, que já capacitou executivos, influenciadores e profissionais de diferentes áreas.>

A aula acontece no dia 10 de abril, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, em um ambiente projetado para troca de experiências e aprendizado dinâmico. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 165 e R$ 800, disponíveis para compra através do site.>