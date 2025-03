XSPB NO AR

Xuxa volta ao universo infantil com álbum Só Para Baixinhos 14

Projeto traz 13 faixas inetidas e está disponível nas plataformas de streaming

Luiza Gonçalves

Publicado em 28 de março de 2025 às 11:39

Apresentadora lança Xuxa Só Para Baixinhos 14, disponível nas plataformas de streaming Crédito: Divulgação/Blad Meneghel

O universo de clipes musicais infantis da apresentadora e cantora Xuxa retoma suas atividades com a estreia do Xuxa Só Para Baixinhos 14, ou XSPB, se você é dos mais íntimos. Disponível no Youtube e plataformas digitais, o projeto traz como tema central as cores, em canções que passeiam pelo universo da saúde alimentar, cuidado com a natureza, amizade, amor e união. >

“Cores é falar de uma coisa bastante universal. Tenho certeza que eu acertei nesse tema, porque não preciso explicar. Se eu falo cores, todo mundo já sabe que tem alguma coisa ligada com alegria, com música, com criança”, define Xuxa, que não fazia nada para a criançada desde 2016.>

“Eu não queria nem ter parado, sabe? Mas tivemos essa mudança no trabalho, não mais físico, só virtual, na internet, e eu tive que aprender”, revela a Rainha dos Baixinhos. Ela explica que a passagem do tempo desde o primeiro Só Para Baixinhos até 2025 foi de equilíbrio e amadurecimento para conservar os elementos que são a cara XSPB e cativaram as crianças, na mesma medida em que mantém “ouvidos abertos e um olho aguçado, querendo ver tudo, porque as crianças mudam diariamente”, enfatiza a cantora, que assina a direção deste projeto.>

Novas gerações>

Uma das apostas baseadas nas novas tendências, que se alinhava ao universo dos filmes anteriores e seria capaz de trazer a vibração necessária para o XSPB 14, foi o foco na estética, a partir da implementação de novidades tecnológicas. “Colocamos seis profissionais de desenho trabalhando em 2D, 3D e passagens com um especialista só de inteligência artificial, que por exemplo está no clipe comigo e com a Angélica. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é a novidade”, destaca.>

A música citada chama-se Cor da Amizade e marca uma parceria inédita num dueto interpretado por Xuxa e Angélica. “Não podia ser outra pessoa. Eu pedi para o Júnior [compositor] essa música e já imaginava a Angélica cantando comigo. Depois, ela topou fazer o clipe, a gente gravou no croma e depois, com a inteligência artificial, fomos colocadas naquele lugar mágico. Eu achei incrível”, relembra. Um outro ponto de destaque para Xuxa, e que recupera a nostalgia das canções antigas, foi a presença das Paquitas em 10 das 13 músicas do álbum.>

Xuxa não esconde alegria de retomar a saga de DVDs e CDs que embalou infâncias ao som de Lua de Cristal, Dirigindo Meu Carro e Estátua, e conta que um dos seus aliados para impulsionar o XSPB14 é justamente o carinho das gerações anteriores, que cresceram com seu trabalho, e agora podem apresentá-lo para seus filhos.>