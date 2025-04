TELEVISÃO

Band Mulher define nova apresentadora para exibição na Bahia

Estreia será em 14 de abril

Renata Menezes é jornalista e produtora cultural. Atuante no mercado desde 2008, Renata foi apresentadora do Conexão Bahia (Tv Bahia/Globo), uma revista matinal exibida aos sábados. >

Nos últimos seis anos, durante uma pausa na TV para dedicar-se a projetos pessoais e à maternidade, Renata expandiu seu compromisso com as pautas femininas. Destacou-se com iniciativas de autodesenvolvimento, como a “Jornada do Autoamor” – um programa online pioneiro no Brasil focado no autocuidado e evolução pessoal das mulheres. >