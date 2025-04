SAÚDE

Quanto custa a UTI aérea que levou Preta Gil para São Paulo?

Cantora foi transferida para São Paulo para continuar tratamento contra o câncer

Preta Gil voltou a ser internada neste mês para uma nova etapa no tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. Desta vez, a cantora foi transferida do Rio Janeiro para São Paulo em uma UTI aérea, acompanhada da irmã Bela Gil e da amiga Ju de Paulla. O transporte, realizado por recomendação médica, chama atenção não apenas pelo impacto emocional, mas também pelos altos custos envolvidos. >

O valor elevado dos voos aeromédicos se deve principalmente a motivos técnicos e logísticos. De acordo com especialistas, antes de realizar um voo, é necessário um planejamento e atividades que envolvem dezenas de profissionais. Isso inclui coordenadores de voo, enfermeiros, médicos, tripulação e outros profissionais, que podem trabalhar o dia inteiro para garantir a segurança e o sucesso do voo. Mesmo que a duração seja curta, como 1h30, o trabalho e os recursos necessários para realizá-lo são significativos, o que justifica o custo.>

Por que Preta Gil foi transferida para São Paulo?

A decisão de transportar a cantora para a capital paulista foi tomada com base na continuidade do tratamento com a equipe médica que já acompanha seu caso há mais tempo. “Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com a equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo”, informou uma nota divulgada pelo gshow.>