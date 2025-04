RECUPERAÇÃO

Tony Bellotto passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no pâncreas e equipe atualiza estado de saúde

Músico dos Titãs está em recuperação após procedimento bem-sucedido; banda agradece apoio dos fãs e reforça otimismo com o tratamento

Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, foi submetido a uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (10) por meio de uma publicação nas redes sociais do grupo, que trouxe atualizações sobre o quadro de saúde do artista. >