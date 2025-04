ACUSAÇÃO

Van Damme quebra o silêncio e fala sobre investigação de tráfico humano

Agente do astro nega envolvimento e chama denúncias de “absurdas e infundadas”; caso está ligado a rede de exploração sexual na Romênia

O nome de Jean-Claude Van Damme , astro de filmes de ação nos anos 1990, foi mencionado em uma investigação sobre tráfico humano na Romênia, o que gerou forte repercussão internacional. De acordo com denúncia registrada na Direção de Investigação de Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT), o ator belga de 64 anos teria se envolvido com vítimas de exploração sexual durante um evento em Cannes, na França. >

Segundo a emissora Antena 3, afiliada da CNN no país, uma das vítimas relatou aos promotores que foi levada ao encontro do ator como um “presente” por criminosos romenos, que hoje são investigados por proxenetismo e formação de quadrilha. A denúncia alega que Van Damme teria ciência de que as mulheres estavam em situação de vulnerabilidade.>