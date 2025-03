LUTA

Médica conta como Tony Bellotto descobriu câncer e revela reação: 'Não entrou em negação'

Oncologista diz que esse tipo de tumor 'tem comportamento de se transformar em metástase precocemente'

Fernanda Varela

Publicado em 20 de março de 2025 às 16:16

Tony Bellotto Crédito: Divulgação

A médica oncologista especializada em tumores gastrointestinais, Fernanda Capareli, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, é uma das responsáveis por acompanhar o câncer de pâncreas do músico Tony Bellotto. Ele foi diagnosticado neste mês.>

Segundo a médica, o câncer do músico foi descoberto em um exame de rotina. "Ele descobriu a doença durante um check-up. Um ultrassom de rotina levantou a suspeita, identificou um cisto no pâncreas. A confirmação veio com exames complementares, ressonância e tomografia. O Tony faz parte de um grupo de não mais de 30%, que são os pacientes que descobrem a doença em fase localizada passível de cirurgia", disse em entrevista ao O Globo.>

A médica disse ainda que o tipo de câncer do guitarrista do Titãs costuma ser agressivo, mas, no caso dele, não se espalhou pelo organismo. "Esse tumor não fica quieto por muito tempo. Ela tem um comportamento de se transformar em metástase precocemente. No caso dele não foi detectada lesão secundária", revelou.>

Segundo Fernanda Capareli, apesar do baque, o marido da atriz Malu Mader reagiu de forma controlada à notícia. "É muito comum o paciente passar por algumas fases ao saber que está com câncer: da surpresa, da negação, da aceitação. O Tony não teve a fase da negação, não fez a pergunta ‘por que eu?’. A postura dele é ‘como podemos resolver isso’".>

Segundo a oncologista, os sintomas do câncer de pâncreas são diversos, mas alguns deles merecem uma atenção especial. "Alguns descobrem no ortopedista com uma dor nas costas. O pâncreas é mais próximo da coluna do que a parede abdominal. Um tumor, uma pancreatite, uma obstrução, podem dar desconforto nas costas. Mas é raro. Ele costuma ser achado em meio a exames de rotina".>

Questionada sobre o fato de Tony Bellotto ter bons hábitos de vida, a profissional foi enfática: levar um estilo de vida saudável ajuda bastante, mas não impede o câncer.>

"Todos nós estamos predispostos a ter câncer. O maior fator de risco para a doença é o envelhecimento. Mesmo a pessoa tendo uma vida estritamente saudável em todos os aspectos, se é que isso é possível, não anula a possibilidade de tumor. No caso dele, a despeito de bons hábitos, alguma interação fez com que uma célula normal se transformasse numa célula diferente, cancerígena. Existe uma complexidade no câncer em si que é a de ter múltiplas vias. Os cânceres são heterogêneos, mesmo sob ponto de vista molecular. Um tumor nasce das células do indivíduo. Ele tem fatores de crescimento diferentes, mutações diferentes, sensibilidade diferentes aos tratamentos. Ou seja, cada caso é um caso", concluiu.>